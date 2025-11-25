Sexfaldur Englandsmeistari líklega á förum

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Bernardo Silva mun yfirgefa herbúðir enska knattspyrnufélagsins Manchester City eftir tímabilið.
Það er ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu en Silva, sem er 31 árs gamall, verður samningslaus næsta sumar.
Silva er fyrirliði City í dag en hann gekk til liðs við félagið frá Mónakó sumarið 2017 fyrir 44 milljónir punda.
Alls á hann að baki 423 leiki fyrir félagið í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað 73 mörk og lagt upp önnur 75 mörk.
Hann hefur sex sinnum orðið Englandsmeistari með City og einu sinni Evrópumeistari.