Skaut föstum skotum á Rúben Amorim

Jamie Carragher, fyrrverandi leikmaður Liverpool og núverandi sparkspekingur hjá Sky Sports, lét Rúben Amorim, knattspyrnustjóra Manchester United, heyra það eftir tap liðsins gegn Everton í 12. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á Old Trafford í gær.
Leiknum lauk með naumum sigri Everton, 1:0, þar sem Kiernan Dewsbury-Hall skoraði sigurmark leiksins á 29. mínútu.
United-menn voru einum fleiri frá 13. mínútu eftir að Idrissa Gueye fékk að líta rauða spjaldið fyrir að slá til samherja en þrátt fyrir liðsmuninn stærstan hluta leiksins tókst United ekki að nýta sér það.
„Rúben Amorim er líklega eini stjórinn sem ég hef séð sem heldur sig við eitt leikkerfi, frekar en einhverja ákveðna hugmyndafræði þegar kemur að mótherjum,“ sagði Carragher á Sky Sports í gær.
„Það er eins og þetta leikkerfi, 3-4-3, sé barnið hans. Hann neitar að skipta eða breyta. Ég bara skil ekki af hverju þú breytir ekki eða ferð í einhverjar útfærslur, til dæmis með tvo framherja, þegar þú ert einum manni fleiri stærstan hluta leiksins.
Þeir hefðu getað verið í yfirtölu á miðsvæðinu með því að taka varnarmann út af og fjölga á miðsvæðinu. Þeir voru einum fleiri og það var viðbúið að þeir yrðu miklu meira með boltann, verandi á heimavelli, og mögulega spilað með tvo framherja, en allt kom fyrir ekki,“ bætti Carragher við.