Slot: Ekkert í fyrra, núna eru þau níu

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool segir að lið sitt þurfi að bæta varnarleik sinn verulega til að hrista af sér slæmt gengi undanfarinna vikna.
Liverpool hefur tapað sex af síðustu sjö leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og hrapað af toppi hennar niður í tólfta sætið.
„Munurinn á liðinu núna og í fyrravetur þegar við urðum meistarar er mörkin sem við fáum á okkur," sagði Slot á fréttamannafundi í dag.
„Nottingham Forest skoraði í fyrsta skipti sem liðið komst inn í vítateiginn okkar með föstu leikatriði. Þeir vörðust miklu betur í vítateignum sínum en við gerðum. Við þurfum að verjast betur sem lið og þá sér fólk kannski að leikur okkar þegar við erum með boltann hefur ekki breyst. En markafjöldinn sem við fáum á okkur er stóri munurinn á þessu tímabili og því síðasta," sagði Hollendingurinn.
„Til dæmis höfðum við á þessum árstíma í fyrra ekki fengið á okkur eitt einasta mark úr föstu leikatriði. Í vetur eru þau þegar orðin níu talsins," sagði Slot sem býr lið sitt undir leik gegn PSV Eindhoven í Meistaradeildinni á Anfield annað kvöld.