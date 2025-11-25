Slot neitaði að mæta eftir útreiðina

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var hvergi sjáanlegur á verðlaunaafhendingu samtaka íþróttaafréttamanna á Norður-Englandi um nýliðna helgi.
Slot, sem er 47 ára gamall, var útnefndur stjóri ársins af samtökunum en hann gerði Liverpool að Englandsmeistara á sínu fyrsta tímabili við stjórnvölin.
Slot hafði boðað komu sína á viðburðinn en ákvað að hætta við að mæta eftir að Liverpool tapaði illa fyrir Nottingham Forest, 3:0, á Anfield í 12. umferð deildarinnar á laugardaginn.
Gamli brýnið Gari McAllister hljóp í skarðið fyrir Slot en hann starfar sem sérstakur sendiherra á vegum félagsins. Í ræðu McAllisters kom meðal annars fram að Slot væri mjög stoltur að hljóta verðlaunin.