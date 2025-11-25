Þekkjum varla nokkurn mann á Old Trafford

Margir stuðningsmenn enska knattspyrnufélagsins Manchester United hafa lýst yfir mikilli óánægju með félagið eftir að tveir af þekktari leikmönnunum í sögu þess skýrðu frá því að þeir ættu í vandræðum með að fá miða á heimaleiki liðsins á Old Trafford.
Paul Scholes og Nicky Butt ræddu ýmis mál tengd félaginu í hlaðvarpsþætti í gær en Scholes vann 25 stóra titla með Manchester United og Butt fimmtán.
Þeir sögðu báðir frá því að þeir þekktu varla nokkurn mann á Old Trafford í dag og Butt lýsti því hvernig móttökur hann fékk þegar hann hafði samband við félagið til að reyna að fá miða og kynnti sig með nafni. "Nú, hver ert þú?" var svarið sem hann fékk.
Scholes viðurkenndi að hafa þurft að kaupa miða á svörtum markaði til að komast á heimaleik en tók fram að þetta væri allt saman skiljanlegt, það væru þrettán ár síðan hann lék með félaginu og það væri ekki hægt að ætlast til þess að allir gamlir leikmenn fengju alltaf miða á völlinn.
"Við viljum alveg borga fyrir miðana, við vitum bara ekki við hvern við eigum að tala því félagið hefur breyst, þetta er allt annað félag en við þekktum," sagði Scholes.
Þáttastjórnandinn brást hart við þessu: "Bíðið nú rólegir. Eftir alla þessa leiki, allan þennan feril með United þar sem þið gáfuð félaginu allt?"
Viðbrögð stuðningsmanna við þessu voru hörð og einn sagði einfaldlega: "Það er engin sál í þessu félagi lengur."