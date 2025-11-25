Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.11.2025 | 16:57

Vonast eftir fyrirliðanum annað kvöld

Martin Ödegaard hefur misst af átta leikjum síðustu vikur.
Martin Ödegaard fyrirliði Arsenal gæti komið við sögu á ný með liðinu annað kvöld þegar það tekur á móti Bayern München í Meistaradeild Evrópu.

Knattspyrnustjórinn Mikel Arteta skýrði frá þessu á fréttamannafundi í dag en Norðmaðurinn hefur misst af síðustu átta leikjum Arsenal vegna meiðsla í hné og spilaði síðast 4. október.

„Staðan á Martin skýrist betur á eftir. Hann var nálægt því að mega vera í hópnum í síðasta leik og við vonumst því eftir því að geta fengið hann inn á morgun," sagði Arteta.

Fram kom að lengra væri í að Viktor Gyökeres og Kai Havertz kæmu inn í hópinn en þó ekki útilokað að það yrði strax um næstu helgi. Havertz hefur verið frá keppni síðan hann meiddist í ágúst en Gyökeres hefur misst af síðustu þremur leikjum.

