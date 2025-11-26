Gerrard: „Þetta er gjörsamlega óásættanlegt!“

Steven Gerrard, fyrrverandi fyrirliði enska knattspyrnufélagsins Liverpool, var hálf orðlaus eftir tap liðsins gegn PSV í 5. umferð Meistaradeildarinnar á Anfield í Liverpool í kvöld.
Leiknum lauk með stórsigri PSV, 4:1, en staðan var jöfn í hálfleik, 1:1, áður en hollenska liðið labbaði yfir Englandsmeistarana í síðari hálfleik.
Gerrard, sem er 45 ára gamall, er uppalinn hjá félaginu og lék með liðinu frá 1998 til ársins 2015 en hann var sérfræðingur hjá Sky Sports eftir leikinn.
„Að taka Konaté af velli var risastór ákvörðun,“ sagði Gerrard en Frakkinn var tekinn af velli fyrir Federico Chiesa á 76. mínútu eftir að PSV skoraði þriðja mark leiksins sem kom eftir slæm mistök franska varnarmannsins.
„Ef þú horfir á varnarlínuna sem kláraði leikinn fyrir Liverpool; Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk og Milos Kerkez. Þetta er ekki varnarlína hjá félagi eins og Liverpool, þetta verður aldrei varnarlína sem spilar fyrir Liverpool.
Þetta eru slæm úrslit og þetta er gjörsamlega óásættanlegt! Þeir eru að fá á sig allt of mikið af mörkum. Þeir eru galopnir, þeir eru viðkvæmir og þeir eru óstöðugir. Það voru tóm sæti á Anfield í leikslok, það segir allt sem segja þarf. Vandamálin hrannast upp og félagið þarf að grafa ansi djúpt núna,“ bætti Gerrard við.