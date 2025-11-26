Í fyrsta sinn í 33 ár hjá Liverpool

Liverpool fékk á sig fjögur mörk þegar liðið tók á móti PSV frá Hollandi í 5. umferð Meistaradeildarinnar í fótbolta á Anfield í Liverpool í kvöld.
Leiknum lauk með öruggum sigri PSV, 4:1, en þetta var níunda tap Liverpool í síðustu tólf leikjum liðsins í öllum keppnum.
Englandsmeistararnir eru í miklum vandræðum þessa dagana en liðið tapaði 3:0 fyrir Manchester City þann 9. nóvember í 11. umferð úrvalsdeildarinnar í Manchester.
Liðið tapaði svo fyrir Nottingham Forest á síðasta laugardag, 3:0, í 12. umferð úrvalsdeildarinnar á Anfield og svo í kvöld fyrir PSV eins og áður hefur komið fram.
Þetta er í fyrsta sinn síðan í september árið 1992 eða í 33 ár sem Liverpool tapar þremur leikjum í röð með þriggja marka mun eða meira.