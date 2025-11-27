Arne Slot tjáði sig um framtíð sína

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var spurður út í framtíð sína hjá félaginu eftir tapið gegn PSV í 5. umferð Meistaradeildarinnar á Anfield í Liverpool í gær.
Leiknum lauk með öruggum sigri PSV, 4:1, en þetta var þriðji leikurinn í röð þar sem Liverpool fær á sig þrjú mörk eða meira.
Liverpool hefur tapað níu af síðustu tólf leikjum sínum í öllum keppnum og hafa einhverjir stuðningsmenn Liverpool kallað eftir því að Slot verði rekinn, þrátt fyrir að hafa gert liðið að Englandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili á Anfield.
„Ég er í stöðugu sambandi við eigendur félagsins en þeir eru ekki að segja mér það á mínútu fresti að ég njóti stuðnings stjórnarinnar,“ sagði Slot þegar hann var spurður út í framtíð sína á blaðamannafundi eftir tapið gegn PSV í gær.
„Við töluðum líka mikið saman á síðustu leiktíð þegar við unnum flesta leikina okkar og þeir eru bæði mér og liðinu innan handar. Þeir hafa reynst bæði mér og liðinu vel og samskiptin hafa alltaf verið góð.
Þetta eru bara eðlilegar samræður, okkar á milli, en eins og staðan er í dag þá skynja ég það sterkt að ég nýt trausts hjá stjórninni. Ég hef hins vegar ekki rætt við stjórnina eða eigendurna eftir leikinn núna þannig að við þurfum að bíða og sjá,“ bætti Slot við.