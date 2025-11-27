Arteta fór varlega í sakirnar eftir frækinn sigur

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, var í skýjunum með sigur sinna mann gegn Þýskalandsmeisturum Bayern München í 5. umferð Meistaradeildarinnar í Lundúnum í gær.
Leiknum lauk með þægilegum sigri Arsenal, 3:1, en liðið er með fullt hús stiga eða 15 stig á toppi úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu fimm umferðirnar.
Arsenal gengur allt í haginn þessa dagana en liðið trónir einnig á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með 29 stig og er með sex stiga forskot á Chelsea sem er í öðru sætinu.
„Ég verð að hrósa leikmönnunum mínum eftir þennan leik, þeir voru stórkostlegir gegn besta liði Evrópu í dag að mínu mati,“ sagði Arteta í samtali við ESPN eftir leikinn í gær.
„Við unnum góðan sigur gegn Tottenham um síðustu helgi og svo aftur núna gegn Bayern München en þetta voru tveir leikir og þeir eru búnir núna. Núna eru það næstu leikir sem skipta máli.
Við höfum verið mjög stöðugir á öllum vígstöðvum sem er frábært en þetta er bara byrjunin á tímabilinu, það er langur vegur framundan,“ bætti spænski stjórinn við.