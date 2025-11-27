Enski knattspyrnumaðurinn Curtis Jones var ómyrkur í máli þegar hann ræddi við fjölmiðla eftir tap Liverpool gegn PSV í 5. umferð Meistaradeildarinnar á Anfield í Liverpool í gær.
Leiknum lauk með öruggum sigri PSV, 4:1, en þetta var níunda tap Liverpool í síðustu tólf leikjum og þriðja tapið í röð þar sem liðið fær á sig þrjú eða fleiri mörk.
Jones, sem er 24 ára gamall, er uppalinn hjá Liverpool en hann lék allan leikinn í gær gegn PSV og stærstan hluta hans í stöðu hægri bakvarðar.
„Ég veit ekki hvað er í gangi hjá okkur, ég hef engin svör,“ sagði Jones í samtali við RTE eftir leikinn.
„Þetta er óásættanlegt. Ég er kominn yfir það að vera reiður og sár. Ég er bara orðlaus. Ég er leikmaður og stuðningsmaður Liverpool og ég man ekki eftir svona slæmri spilamennsku af hálfu liðsins, hvað þá svona úrslitum.
Við erum Liverpool og við verðum að koma okkur upp úr þessari djúpu holu. Við þurfum að berjast og sýna fólki að Liverpool er besta lið heims. Núna erum við í skítnum og það verður að breytast,“ bætti Jones við.