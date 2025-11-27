Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.11.2025 | 10:48

Eiginkona Jota birti hjartnæmar myndir

Diogo Jota ásamt yngstu dóttur sinni sem varð eins árs …
Diogo Jota ásamt yngstu dóttur sinni sem varð eins árs í gær. Ljósmynd/@rutecfcardoso14

Tengdar fréttir

Diogo Jota látinn

Cristiano Ronaldo.

Útskýrir af hverju hann mætti ekki í útför Jota

» Fleiri tengdar fréttir

Rute Cardosa, eiginkona fyrrverandi knattspyrnumannsins Diogo Jota, birti hjartnæmar myndir á samfélagsmiðlum Instagram í gær.

Tilefnið var eins árs afmæli yngstu dóttur hennar og Jotas en Jota lést í bílslysi á Spáni í júlí í sumar.

Jota var samningsbundinn Englandsmeisturum Liverpool þegar hann lést skyndilega en hann og Rute gengið í það heillaga ellefu dögum fyrir dánardag Jota.

„Eitt ár,“ skrifaði Rute við færsluna sem hún birti á Instagram, ásamt hjarta og stjörnu, en saman eignuðust þau þrjú börn.

Tengdar fréttir

Diogo Jota látinn

Cristiano Ronaldo.

Útskýrir af hverju hann mætti ekki í útför Jota

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Tekjufall í sjávarútvegi „Þetta var skelfilegt“ Skapar umferð, störf og betri nýtingu Fælingarmáttur í að byggja upp innviði
Fleira áhugavert
Valdarán í Gíneu-Bissaú Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu Skapar umferð, störf og betri nýtingu Ný brú verður byggð yfir Þjórsá