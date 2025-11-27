Eiginkona Jota birti hjartnæmar myndir

Rute Cardosa, eiginkona fyrrverandi knattspyrnumannsins Diogo Jota, birti hjartnæmar myndir á samfélagsmiðlum Instagram í gær.
Tilefnið var eins árs afmæli yngstu dóttur hennar og Jotas en Jota lést í bílslysi á Spáni í júlí í sumar.
Jota var samningsbundinn Englandsmeisturum Liverpool þegar hann lést skyndilega en hann og Rute gengið í það heillaga ellefu dögum fyrir dánardag Jota.
„Eitt ár,“ skrifaði Rute við færsluna sem hún birti á Instagram, ásamt hjarta og stjörnu, en saman eignuðust þau þrjú börn.
