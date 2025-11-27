Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.11.2025 | 16:08

„Glæpsamleg“ frammistaða bakvarðar Liverpool

Milos Kerkez í baráttunni í leiknum í gær.
Milos Kerkez í baráttunni í leiknum í gær. AFP/Ben Stansall

Steven Gerrard, fyrrverandi fyrirliði enska knattspyrnufélagsins Liverpool, sparaði ekki stóru orðin þegar hann gagnrýndi Milos Kerkez, bakvörð Liverpool, eftir leik liðsins gegn PSV í Meistaradeildinni í gær.

Leiknum lauk með öruggum sigri PSV, 4:1, en Kerkez, sem er 22 ára gamall og kom til félagsins í sumar frá Bournemouth, hefur ekki heillað stuðningsmenn Liverpool enn sem komið er.

Kostar háar fjárhæðir að reka Arne Slot
Frétt af mbl.is

Kostar háar fjárhæðir að reka Arne Slot

Hann átti ekki góðan leik í gær gegn PSV og gerði sig sekan um mjög slæm mistök í öðru marki PSV í upphafi síðari hálfleiks.

Skiptir ekki máli hver þú ert

„Það skiptir ekki máli hver þú ert, þú mátt ekki láta leika á þig á ákveðnum stöðum á vellinum,“ sagði Gerrard sem var sérfræðingur hjá TNT Sports eftir leikinn.

„Kerkez var út úr stöðu nánast allan leikinn, eða þá að honum var einfaldlega spilað út úr stöðu. Annað mark PSV, þar sem þeir komast yfir.

Þetta var glæpsamlegt, hvernig hann varðist. Þú mátt aldrei hleypa sóknarmanninum inn fyrir þig. Hann átti aldrei möguleika,“ sagði Gerrard meðal annars.

Gerrard: „Þetta er gjörsamlega óásættanlegt!“
Frétt af mbl.is

Gerrard: „Þetta er gjörsamlega óásættanlegt!“
mbl.is
Fleira áhugavert
Verðbólgan haldist um 4% fram yfir áramót Seðlabankinn mun ekki flýta vaxtaákvörðun Pútín býður Úkraínu stríðslok Daði: „Merki um það sem hlaut að koma“
Fleira áhugavert
Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu „Þetta er bara sorglegt“ Lögmaður Alberts: „Þetta er rétt niðurstaða“ Skapar umferð, störf og betri nýtingu
Loka