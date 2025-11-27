„Glæpsamleg“ frammistaða bakvarðar Liverpool

Steven Gerrard, fyrrverandi fyrirliði enska knattspyrnufélagsins Liverpool, sparaði ekki stóru orðin þegar hann gagnrýndi Milos Kerkez, bakvörð Liverpool, eftir leik liðsins gegn PSV í Meistaradeildinni í gær.
Leiknum lauk með öruggum sigri PSV, 4:1, en Kerkez, sem er 22 ára gamall og kom til félagsins í sumar frá Bournemouth, hefur ekki heillað stuðningsmenn Liverpool enn sem komið er.
Hann átti ekki góðan leik í gær gegn PSV og gerði sig sekan um mjög slæm mistök í öðru marki PSV í upphafi síðari hálfleiks.
„Það skiptir ekki máli hver þú ert, þú mátt ekki láta leika á þig á ákveðnum stöðum á vellinum,“ sagði Gerrard sem var sérfræðingur hjá TNT Sports eftir leikinn.
„Kerkez var út úr stöðu nánast allan leikinn, eða þá að honum var einfaldlega spilað út úr stöðu. Annað mark PSV, þar sem þeir komast yfir.
Þetta var glæpsamlegt, hvernig hann varðist. Þú mátt aldrei hleypa sóknarmanninum inn fyrir þig. Hann átti aldrei möguleika,“ sagði Gerrard meðal annars.