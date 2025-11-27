Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.11.2025 | 16:29

Í viðræðum við franska landsliðsfyrirliðann

Mike Maignan.
Mike Maignan. AFP/Marco Bertorello

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Chelsea hafa sett sig í samband við umboðsmann franska landsliðsmarkvarðarins Mike Maignan.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Maignan, sem er þrítugur, er samningsbundinn AC Milan í ítölsku A-deildinni.

Chelsea hefur augastað á Frakkanum
Frétt af mbl.is

Chelsea hefur augastað á Frakkanum

Hann verður samningslaus næsta sumar en hann hefur leikið með Mílanóliðinu frá sumrinu 2021.

Chelsea var nálægt því að klófesta markvörðinn síðasta sumar en hann ákvað þá að halda tryggð við AC Milan.

Markvörðurinn hefur hins vegar ekki viljað framlengja sinn í Mílanó og gæti loks verið tilbúinn að yfirgefa Ítalíu næsta sumar eftir fimm ára dvöl.

mbl.is
Fleira áhugavert
Seðlabankinn mun ekki flýta vaxtaákvörðun „Þetta er bara sorglegt“ Opnar möguleika á fjölbreyttari starfsemi Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu
Fleira áhugavert
Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu Landsréttur staðfesti sýknu Alberts Veginum milli Skaftafells og Jökulsárslóns lokað Skorar á Seðlabankann að boða til nýs fundar
Loka