Í viðræðum við franska landsliðsfyrirliðann

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Chelsea hafa sett sig í samband við umboðsmann franska landsliðsmarkvarðarins Mike Maignan.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Maignan, sem er þrítugur, er samningsbundinn AC Milan í ítölsku A-deildinni.
Hann verður samningslaus næsta sumar en hann hefur leikið með Mílanóliðinu frá sumrinu 2021.
Chelsea var nálægt því að klófesta markvörðinn síðasta sumar en hann ákvað þá að halda tryggð við AC Milan.
Markvörðurinn hefur hins vegar ekki viljað framlengja sinn í Mílanó og gæti loks verið tilbúinn að yfirgefa Ítalíu næsta sumar eftir fimm ára dvöl.