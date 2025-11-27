Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.11.2025 | 13:04

Kostar háar fjárhæðir að reka Arne Slot

Arne Slot.
Arne Slot. AFP/Paul Ellis

Það myndi kosta forráðamenn enska úrvalsdeildarfélagsins Liverpool háar fjárhæðir að segja upp hollenska knattspyrnustjóranum Arne Slot.

Það er hollenski miðillinn De Telegraaf sem greinir frá þessu en Slot, sem er 47 ára gamall, tók við stjórnartaumunum hjá Liverpool sumarið 2024 eftir að Jürgen Klopp lét af störfum.

Slot gerði Liverpool að Englandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili en gengið í ár hefur verið afleitt og hefur Liverpool tapað níu af síðustu tólf leikjum sínum.

Slot skrifaði undir þriggja ára samning sem gildir út keppnistímabilið 2026-27 en hann þénar í kringum 6,6 milljónir punda á ári að því er fram kemur í frétt De Telegraaf.

Þá fær hann veglegar bónusgreiðslur fyrir alla þá bikara sem hann vinnur með liðinu en það myndi kosta Liverpool rúmlega tíu milljónir punda, tæplega 1,7 milljarða íslenskra króna, að segja stjóranum upp.

