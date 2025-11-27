Mun yfirgefa Manchester í janúar

Hollenski knattspyrnumaðurinn Joshua Zirkzee mun yfirgefa herbúðir enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester United strax í janúar.
Það er ítalski miðillinn Gazzetta dello Sport sem greinir frá þessu en Zirkzee, sem er 24 ára gamall, er að ganga til liðs við Roma.
Framherjinn mun skrifa undir lánssamning sem gildir út keppnistímabilið og ítalska félagið verður með forkaupsrétt á Hollendingnum næsta sumar.
Zirkzee gekk til liðs við United frá Bologna sumarið 2024 fyrir 37 milljónir punda en það var Erik ten Hag, fyrrverandi stjóri United, sem fékk leikmanninn til Manchester á sínum tíma.
Hann hefur ekki átt fast sæti í liði United frá því að Rúben Amorim tók við stjórnartaumunum hjá United í nóvember á síðasta ári og aðeins komið við sögu í fimm leikjum í úrvalsdeildinni á tímabilinu.