Segir að Slot fái þrjá leiki til að rétta Liverpool af

Jamie Carragher, sem lék allan sinn feril með Liverpool og starfar nú sem fótboltasérfræðingur í sjónvarpi, segir að Arne Slot hafi aðeins þrjá leiki til að forða sér frá því að vera sagt upp störfum hjá félaginu.
Ótrúlegt hrun Englandsmeistara Liverpool undanfarnar náði hámarki í gærkvöld þegar liðið steinlá á heimavelli, 4:1, gegn PSV Eindhoven í Meistaradeildinni, fjórum dögum eftir að hafa fengið skell gegn Nottingham Forest á heimavelli, 3:0, í úrvalsdeildinni.
Þrír næstu leikir Liverpool eru gegn West Ham, Sunderland og Leeds. „Allt undir sjö stigum úr þessum þremur leikjum mun gera stöðu liðsins algjörlega óbærilega, þó hún sé nú þegar óásættanleg," segir Carragher við The Telegraph.