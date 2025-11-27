Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.11.2025 | 17:50

Segir að Slot fái þrjá leiki til að rétta Liverpool af

Arne Slot fylgist með sínum mönnum fara halloka gegn PSV …
Arne Slot fylgist með sínum mönnum fara halloka gegn PSV Eindhoven á Anfield í gærkvöld. AFP/Paul Ellis

Jamie Carragher, sem lék allan sinn feril með Liverpool og starfar nú sem fótboltasérfræðingur í sjónvarpi, segir að Arne Slot hafi aðeins þrjá leiki til að forða sér frá því að vera sagt upp störfum hjá félaginu.

Ótrúlegt hrun Englandsmeistara Liverpool undanfarnar náði hámarki í gærkvöld þegar liðið steinlá á heimavelli, 4:1, gegn PSV Eindhoven í Meistaradeildinni, fjórum dögum eftir að hafa fengið skell gegn Nottingham Forest á heimavelli, 3:0, í úrvalsdeildinni.

Þrír næstu leikir Liverpool eru gegn West Ham, Sunderland og Leeds. „Allt undir sjö stigum úr þessum þremur leikjum mun gera stöðu liðsins algjörlega óbærilega, þó hún sé nú þegar óásættanleg," segir Carragher við The Telegraph.

mbl.is
Fleira áhugavert
Pútín býður Úkraínu stríðslok Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu Vélfag segir öllu starfsfólki upp Seðlabankinn mun ekki flýta vaxtaákvörðun
Fleira áhugavert
Veginum milli Skaftafells og Jökulsárslóns lokað Skorar á Seðlabankann að boða til nýs fundar Vegfarendur leita skjóls í gestastofunni Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu
Loka