Vandræði Virgil van Dijks halda áfram

Hollenski knattspyrnumaðurinn Virgil van Dijk fékk dæmda á sig vítaspyrnu í gær þegar Liverpool tók á móti PSV í 5. umferð Meistaradeildarinnar á Anfield í Liverpool.
Van Dijk rétti upp hægri höndina eftir hornspyrnu hollenska liðsins og fékk boltann beint í höndina en dómari leiksins, Alejandro Hernández frá Spáni, dæmdi umsvifalaust vítaspyrnu.
Ivan Perisic skoraði af öryggi úr spyrnunni og kom hollenska liðinu 1:0-yfir en leiknum lauk með afar sannfærandi 4:1-sigri PSV.
Þetta var þriðja vítaspyrnan sem dæmd er á fyrirliða Englandsmeistaranna á tímabilinu og hefur enginn leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar fengið fleiri víti dæmd á sig á tímabilinu til þessa.