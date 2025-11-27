Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.11.2025 | 15:05

Vandræði Virgil van Dijks halda áfram

Virgil van Dijk.
Virgil van Dijk. AFP/Kirill Kudryavtsev

Hollenski knattspyrnumaðurinn Virgil van Dijk fékk dæmda á sig vítaspyrnu í gær þegar Liverpool tók á móti PSV í 5. umferð Meistaradeildarinnar á Anfield í Liverpool.

Van Dijk rétti upp hægri höndina eftir hornspyrnu hollenska liðsins og fékk boltann beint í höndina en dómari leiksins, Alejandro Hernández frá Spáni, dæmdi umsvifalaust vítaspyrnu.

Ivan Perisic skoraði af öryggi úr spyrnunni og kom hollenska liðinu 1:0-yfir en leiknum lauk með afar sannfærandi 4:1-sigri PSV.

Þetta var þriðja vítaspyrnan sem dæmd er á fyrirliða Englandsmeistaranna á tímabilinu og hefur enginn leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar fengið fleiri víti dæmd á sig á tímabilinu til þessa.

