Verður ekki seldur til Manchester United

Enski knattspyrnumaðurinn Elliot Anderson mun ekki ganga til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið Manchester United í janúar.
Það er Sportsmail sem greinir frá þessu en Anderson, sem er 23 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við United undanfarnar vikur.
Í frétt Sportsmail kemur meðal annars fram að forráðamenn Nottingham Forest muni hafna öllum tilboðum sem berast í leikmanninn þegar janúarglugginn verður opnaður.
Miðjumaðurinn gekk til liðs við Nottingham Forest frá Newcastle sumarið 2024 fyrir 35 milljónir punda og hefur slegið í gegn í Skírisskógi og lék meðal annars sínu fyrstu A-landsleiki fyrir England í haust.