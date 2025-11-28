Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.11.2025 | 18:21

Engin skýring á höfnun áfrýjunarbeiðnarinnar

Jordan Pickford heldur Idrissa Gueye föstum til að hindra frekari …
Jordan Pickford heldur Idrissa Gueye föstum til að hindra frekari átök á milli samherjanna á Old Trafford, á meðan rauða spjaldið fer á loft og Michael Keane er með hnefann á lofti. AFP/Darren Staples

Enska knattspyrnusambandið hefur hafnað áfrýjunarbeiðni Everton vegna rauða spjaldsins sem Idrissa Gueye fékk í leiknum gegn Manchester United á mánudagskvöldið.

Gueye sló þá samherja sinn Michael Keane eftir að slæm varnarmistök höfðu nærri því kostað Everton mark. Atvikið átti sér stað á 13. mínútu en Everton vann samt leikinn 1:0 á Old Trafford.

Viðbúið er að Gueye fái þriggja leikja bann en David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, sagði á fréttamannafundi að knattspyrnusambandið hefði ekki gefið neinar skýringar á því hvers vegna áfrýjuninni hefði verið hafnað.

Moyes sagði að atvikið hefði verið afgreitt strax í búningsklefanum eftir leik og því væri lokið af hálfu félagsins. Þeir Gueye og Keane voru fyrr í dag myndaðir með boxhanska þar sem þeir brugðu á leik og féllust í faðma.

