Engin skýring á höfnun áfrýjunarbeiðnarinnar

Enska knattspyrnusambandið hefur hafnað áfrýjunarbeiðni Everton vegna rauða spjaldsins sem Idrissa Gueye fékk í leiknum gegn Manchester United á mánudagskvöldið.
Gueye sló þá samherja sinn Michael Keane eftir að slæm varnarmistök höfðu nærri því kostað Everton mark. Atvikið átti sér stað á 13. mínútu en Everton vann samt leikinn 1:0 á Old Trafford.
Viðbúið er að Gueye fái þriggja leikja bann en David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, sagði á fréttamannafundi að knattspyrnusambandið hefði ekki gefið neinar skýringar á því hvers vegna áfrýjuninni hefði verið hafnað.
Moyes sagði að atvikið hefði verið afgreitt strax í búningsklefanum eftir leik og því væri lokið af hálfu félagsins. Þeir Gueye og Keane voru fyrr í dag myndaðir með boxhanska þar sem þeir brugðu á leik og féllust í faðma.