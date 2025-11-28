Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.11.2025 | 18:42

Gleðifréttir fyrir Chelsea

Cole Palmer hefur misst mikið úr í vetur en Chelsea …
Cole Palmer hefur misst mikið úr í vetur en Chelsea hefur samt gengið vel. AFP/Henry Nicholls

Enski knattspyrnumaðurinn Cole Palmer hefur náð sér af meiðslum og getur tekið þátt í stórleik Chelsea gegn Arsenal þegar tvö efstu lið ensku úrvalsdeildarinnar mætast á sunnudaginn

Palmer hefur verið frá vegna meiðsla síðan í haust og lengdi fjarveruna aðeins þegar hann tábrotnaði heima hjá sér í síðustu viku. Hann hefur aðeins náð að leika fimm leiki með Chelsea á tímabilinu.

„Hann getur byrjað leikinn," sagði Enzo Maresca knattspyrnustjóri Chelsea á fréttamannafundi í dag.

„Hann er okkar besti maður og við erum ánægðir með að fá hann aftur. Hann þarf síðan tíma til að komast í 100 prósent form. Hann hefur verið frábær fyrir félagið og á tvímælalaust  eftir að gera góða hluti fyrir félagið í framtíðinni," sagði Maresca.

Viðureign Chelsea og Arsenal hefst á Stamford Bridge klukkan 16.30 á sunnudaginn. Arsenal er með sex  stiga forskot á Chelsea, 29 stig gegn 23, en Chelsea laumaði sér upp í annað sætið um síðustu helgi.

mbl.is
