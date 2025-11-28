Gleðifréttir fyrir Chelsea

Enski knattspyrnumaðurinn Cole Palmer hefur náð sér af meiðslum og getur tekið þátt í stórleik Chelsea gegn Arsenal þegar tvö efstu lið ensku úrvalsdeildarinnar mætast á sunnudaginn
Palmer hefur verið frá vegna meiðsla síðan í haust og lengdi fjarveruna aðeins þegar hann tábrotnaði heima hjá sér í síðustu viku. Hann hefur aðeins náð að leika fimm leiki með Chelsea á tímabilinu.
„Hann getur byrjað leikinn," sagði Enzo Maresca knattspyrnustjóri Chelsea á fréttamannafundi í dag.
„Hann er okkar besti maður og við erum ánægðir með að fá hann aftur. Hann þarf síðan tíma til að komast í 100 prósent form. Hann hefur verið frábær fyrir félagið og á tvímælalaust eftir að gera góða hluti fyrir félagið í framtíðinni," sagði Maresca.
Viðureign Chelsea og Arsenal hefst á Stamford Bridge klukkan 16.30 á sunnudaginn. Arsenal er með sex stiga forskot á Chelsea, 29 stig gegn 23, en Chelsea laumaði sér upp í annað sætið um síðustu helgi.