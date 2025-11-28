Guardiola vill halda fyrirliðanum

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, vill halda portúgalska miðjumanninum Bernardo Silva hjá félaginu.
Þetta tilkynnti hann á blaðamannafundi í dag en Silva, sem er 31 árs gamall, verður samningslaus næsta sumar.
Miðjumaðurinn hefur verið sterklega orðaður við félög í Sádi-Arabíu að undanförnu en hann gekk til liðs við City frá Mónakó sumarið 2017 og var gerður að fyrirliða fyrir yfirstandandi tímabil.
„Það yrði frábært ef hann yrði áfram hjá okkur en það er undir honum sjálfum komið,“ sagði Guardiola.
Alls á hann að baki 423 leiki fyrir félagið í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað 73 mörk og lagt upp önnur 75 mörk. Hann hefur sex sinnum orðið Englandsmeistari með City og einu sinni Evrópumeistari.