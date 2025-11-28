Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.11.2025 | 8:21

Jákvæðar fréttir úr herbúðum Liverpool

Florian Wirtz.
Florian Wirtz. AFP/Kirill KUDRYAVTSEV

Markvörðurinn Alisson Becker og miðjumaðurinn Florian Wirtz gætu báðir verið klárir um helgina þegar lið þeirra Liverpool mætir heimsækir West Ham í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á sunnudaginn.

Þetta tilkynnti Arne Slot, stjóri Liverpool, á blaðamannafundi í gær en báðir voru þeir fjarverandi í 4:1-tapinu gegn PSV í Meistaradeildinni á miðvikudaginn.

Tveir leikmenn Liverpool á meiðslalistanum
Frétt af mbl.is

Tveir leikmenn Liverpool á meiðslalistanum

Florian Wirtz hefur misst af síðustu tveimur leikjum Liverpool vegna vöðvameiðsla sem hann hlaut í landsliðsverkefni með Þjóðverji á dögunum.

Hann mun hefja æfingar á morgun og gæti verið í leikmannahóp liðsins um helgina á meðan Alisson mun hefja æfingar í dag.

Liverpool hefur tapað níu af síðustu tólf leikjum sínum og er sem stendur í 12. sæti úrvalsdeildarinnar með 18 stig, ellefu stigum minna en topplið Arsenal.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Borgríki vonarinnar“ fær nýtt hlutverk Daði: „Merki um það sem hlaut að koma“ Slökkvistarfi lokið: 128 hið minnsta látnir „Þetta er bara sorglegt“
Fleira áhugavert
Vegfarendur leita skjóls í gestastofunni Seðlabankinn mun ekki flýta vaxtaákvörðun Ógn af auknum umsvifum Rússa Hagræðingartillögur kynntar í borginni
Loka