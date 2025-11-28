Jákvæðar fréttir úr herbúðum Liverpool

Markvörðurinn Alisson Becker og miðjumaðurinn Florian Wirtz gætu báðir verið klárir um helgina þegar lið þeirra Liverpool mætir heimsækir West Ham í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á sunnudaginn.
Þetta tilkynnti Arne Slot, stjóri Liverpool, á blaðamannafundi í gær en báðir voru þeir fjarverandi í 4:1-tapinu gegn PSV í Meistaradeildinni á miðvikudaginn.
Florian Wirtz hefur misst af síðustu tveimur leikjum Liverpool vegna vöðvameiðsla sem hann hlaut í landsliðsverkefni með Þjóðverji á dögunum.
Hann mun hefja æfingar á morgun og gæti verið í leikmannahóp liðsins um helgina á meðan Alisson mun hefja æfingar í dag.
Liverpool hefur tapað níu af síðustu tólf leikjum sínum og er sem stendur í 12. sæti úrvalsdeildarinnar með 18 stig, ellefu stigum minna en topplið Arsenal.