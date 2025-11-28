Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.11.2025 | 14:30

Lykilmaður fjarverandi hjá United

Matheus Cunha.
Matheus Cunha. AFP/Justin Tallis

Enska knattspyrnufélagið Manchester United verður án brasilíska sóknarmannins Matheus Cunha um helgina.

Þetta tilkynnti Rúben Amorim, stjóri United, á blaðamannafundi en United heimsækir Crystal Palace í 13. umferð úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn kemur.

Meiddist og gat ekki kveikt jólaljós
Cunha, sem er 26 ára gamall, er að glíma við meiðsli en hann gekk til liðs við United frá Wolves í sumar fyrir 63 milljónir punda og hefur skorað eitt mark í 10 leikjum í deildinni á tímabilinu.

Hann hefur verið einn besti leikmaður United á tímabilinu en liðið er með 18 stig í tíunda sæti deildarinnar.

