Mætti á sína fyrstu æfingu á tímabilinu

Yoane Wissa.
Yoane Wissa. Ljósmynd/@NUFC

Yoane Wissa mætti á sína fyrstu æfingu hjá enska knattspyrnufélaginu Newcastle í vikunni.

Þetta tilkynnti Eddie Howe, stjóri liðsins, á blaðamannafundi í dag en Wissa, sem er 29 ára gamall, gekk til liðs við Newcastle frá Brentford í sumar fyrir 45 milljónir punda.

Hefur ekkert spilað þrátt fyrir háan verðmiða
Sóknarmaðurinn meiddist á hné, skömmu eftir komuna til Newcastle og á því enn þá eftir að leika sinn fyrsta leik fyrir félagið.

Honum var ætlað að fylla skarðið sem Alexander Isak skildi eftir sig þegar hann gekk til liðs við Liverpool í sumar.

Newcastle heimsækir Everton í 13. umferð úrvalsdeildarinnar á morgun en liðið er með 15 stig í 14. sæti deildarinnar.

Áfall fyrir Newcastle
