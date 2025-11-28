Mætti á sína fyrstu æfingu á tímabilinu

Yoane Wissa mætti á sína fyrstu æfingu hjá enska knattspyrnufélaginu Newcastle í vikunni.
Þetta tilkynnti Eddie Howe, stjóri liðsins, á blaðamannafundi í dag en Wissa, sem er 29 ára gamall, gekk til liðs við Newcastle frá Brentford í sumar fyrir 45 milljónir punda.
Sóknarmaðurinn meiddist á hné, skömmu eftir komuna til Newcastle og á því enn þá eftir að leika sinn fyrsta leik fyrir félagið.
Honum var ætlað að fylla skarðið sem Alexander Isak skildi eftir sig þegar hann gekk til liðs við Liverpool í sumar.
Newcastle heimsækir Everton í 13. umferð úrvalsdeildarinnar á morgun en liðið er með 15 stig í 14. sæti deildarinnar.