Myndskeið: Slógust aftur á æfingasvæði Everton

Idrissa Gueye og Michael Keane slógu á létta strengi á æfingasvæði enska knattspyrnufélagsins Everton í vikunni.
Félagarnir stálu öllum fyrirsögnunum eftir nauman sigur Everton gegn Manchester United, 1:0, í 12. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á Old Trafford á mánudaginn síðasta.
Gueye fékk að líta rauða spjaldið fyrir að slá til Keane strax á 18. mínútu en það kom ekki að sök og Everton fagnaði sigri.
Mikið var rætt og ritað um atvikið en þeir félagar klæddu sig í boxhanska á æfingasvæðinu í vikunni, slógu nokkur högg og féllust svo í faðma.
Myndband af þessu má sjá hér fyrir neðan.
