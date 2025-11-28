Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 28.11.2025 | 16:00

Myndskeið: Slógust aftur á æfingasvæði Everton

Jordan Pickford stillir til friðar hjá Idrissa Gueye og Michael …
Jordan Pickford stillir til friðar hjá Idrissa Gueye og Michael Keane í leiknum á mánudaginn. AFP/Darren Staples

Idrissa Gueye og Michael Keane slógu á létta strengi á æfingasvæði enska knattspyrnufélagsins Everton í vikunni.

Félagarnir stálu öllum fyrirsögnunum eftir nauman sigur Everton gegn Manchester United, 1:0, í 12. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á Old Trafford á mánudaginn síðasta.

Rautt spjald fyrir að ráðast á samherja
Frétt af mbl.is

Rautt spjald fyrir að ráðast á samherja

Gueye fékk að líta rauða spjaldið fyrir að slá til Keane strax á 18. mínútu en það kom ekki að sök og Everton fagnaði sigri.

Mikið var rætt og ritað um atvikið en þeir félagar klæddu sig í boxhanska á æfingasvæðinu í vikunni, slógu nokkur högg og féllust svo í faðma.

Myndband af þessu má sjá hér fyrir neðan.

Hann bað okkur afsökunar í hálfleik
Frétt af mbl.is

Hann bað okkur afsökunar í hálfleik
View this post on Instagram

A post shared by Sky Sports (@skysports)

mbl.is
Fleira áhugavert
Trump við blaðakonu: „Ertu heimsk?“ Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum Daði: „Ég held að þetta komi á hárréttum tíma“ Segir Ísland einnig á fremstu víglínu
Fleira áhugavert
Brunavarnarkerfin voru biluð Forsendur fyrir rekstri fréttastofu að bresta Farbannið framlengt um þrjá mánuði Ofbeldi tekið af léttúð
Loka