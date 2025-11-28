Sakar Arsenal um svikin loforð

Knattspyrnumaðurinn fyrrverandi Ashley Cole gekk til liðs við Chelsea frá uppeldisfélagi sínu Arsenal sumarið 2006 við lítinn fögnuð stuðningsmanna Arsenal.
Cole, sem er 44 ára gamall í dag, lagði skóna á hilluna árið 2019 eftir hálft tímabil með Derby í ensku B-deildinni.
Hann varð tvívegis Englandsmeistari með Arsenal og einu sinni með Chelsea og þá varð hann Evrópumeistari með Chelsea árið 2012.
„Ég átti gott Evrópumót með Englandi og forráðamenn Arsenal buðu mér góðan samning eftir mótið, í kringum 120.000 pund í laun á viku,“ sagði Cole í hlaðvarpsþættinum Stick to Football.
„Svo breyttist allt, þeir drógu tilboðið til baka og buðu mér 55.000 pund á viku. Af hverju veit ég ekki. Þeir sáu mig fyrir sér sem næsta fyrirliða liðsins, næsta Tony Adams en buðu mér svo þennan samning.
Mér fannst ég svikinn þó ég hafi aldrei hugsað um peningana. Mér fannst þetta lélegt og þegar Chelsea vildi fá mig þá ákvað ég að fara,“ sagði Cole meðal annars.