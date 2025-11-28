Stjörnuleikmaður Real til Manchester?

Forráðamenn ensku knattspyrnufélaganna Manchester City og Manchester United hafa sett sig í samband við Real Madrid vegna brasilíska sóknarmannsins Vinícius Júnior.
Það er Caught Offside sem greinir frá þessu en Vinícius, sem er 25 ára gamall, hefur ekki viljað framlengja samning sinn við spænska félagið.
Núgildandi samningur hans rennur út sumarið 2027 og hafa forráðamenn Real Madrid átt í viðræðum við sóknarmanninn um nýjan samning, undanfarna mánuði.
Á dögunum bárust fréttir af því að Vinícius myndi ekki framlengja samning sinn á meðan Xabi Alonso væri við stjórnvölin hjá félaginu.
Í frétt Caught Offside kemur fram að mikill áhugi sé á leikmanninnum hjá báðum Manchester-félögunum en að City sé þó mun líklegri áfangastaður í dag.