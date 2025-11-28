Þykja líklegastir til þess að taka við Leeds

Ange Postecouglou og Brendan Rodgers þykja líklegastir til þess að taka við stjórnartaumunum hjá enska knattspyrnufélaginu Leeds.
Það er Talksport sem greinir frá þessu en Daniel Darke, núverandi stjóri liðsins, er undir mikilli pressu þessa dagana eftir dapurt gengi í undanförnum leikjum.
Postecouglou stýrði síðast Nottingham Forest í rúmlega mánuð, frá september fram í október, en var þar áður með Tottenham í tvö tímabil.
Rodgers lét hins vegar nokkuð óvænt af störfum hjá Celtic í byrjun tímabilsins og eru þeir því báðir án starfs þessa dagana.
Leeds hefur tapað þremur leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni og er sem stendur 18. og í þriðja neðsta sætinu með 11 stig, stigi frá öruggu sæti.