Arteta: Þetta ætti ekki að taka langan tíma

Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, sat fyrir spurningum varðandi heilsu leikmanna sinna á blaðamannafundi fyrir leik Arsenal á sunnudaginn gegn Chelsea.
Arsenal mun leika án varnarmannsins Gabriel sem hefur verið kóngur í ríki sínu en Arteta segir að stutt sé í endurkomu Brasilíumannsins.
„Gabriel Magalhães er að ná sér vel. Við þurfum að bíða aðeins lengur eftir þeirri myndatöku til að geta verið nákvæmari með tímasetningarnar.
En ég er nokkuð öruggur, sérstaklega miðað við hvernig Gabi tekst á við hver meiðsli og keyrir alla áfram. Þetta ætti ekki að taka mjög langan tíma,“ sagði Arteta á blaðamannafundi í gær.
Arteta var einnig spurður út í heilsu Leandro Trossard sem fór af velli snemma leiks vegna meiðsla gegn Bayern Munchen fyrr í vikunni:
„Það er önnur skoðun í dag. Við verðum að sjá hvernig honum líður. Það er möguleiki á að hann verði klár í leikinn gegn Chelsea.“
Arsenal hefur átt í miklum erfiðleikum með meiðsli á þessari leiktíð en nú virðist sem allir leikmenn liðsins séu að snúa til baka. Gott er að nefna Martin Ødegaard sem spilaði sinn fyrsta leik í rúma tvo mánuði fyrr í vikunni. Einnig er talið að framherjarnir Viktor Gyökeres og Kai Havertz verði klárir í byrjun desember.
Þrátt fyrir allt þetta er Arsenal í efsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og er sex stigum á undan Chelsea sem er í öðru sæti. Liðin mætast á sunnudaginn klukkan 16:30.