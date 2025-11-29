Foden hetja City á lokamínútum - Sunderland í Evrópusæti

Manchester City sótti dramatískan sigur gegn Leeds, 3:2, í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Eins og staðan er núna er City í öðru sæti deildarinnar með 25 stig á meðan Leeds er í fallsæti með 11 stig.
Það tók City aðeins nokkrar sekúndur að skora fyrsta mark leiksins en það gerði Phil Foden er hann kom boltanum í netið af stuttu færi. Josko Gvardiol kom City síðan í tveggja marka forystu á 25. mínútu er hann kom boltanum í netið vel útfærða hornspyrnu.
Leeds náði hins vegar að klóra í bakkann er Dominic Calvert-Lewin kom boltanum í netið á 49. mínútu eftir skemmtileg tilþrif.
Það var síðan á 67. mínútu þegar Gvardiol gerði sig brotlegan inni í vítateig City og Nmecha steig á punktinn. Donnaruma varði hins vegar vítaspyrnuna en boltinn skoppaði beint aftur á Nmecha sem setti boltann í opið markið og jafnaði metin.
City sótti og sótti í leit að sigurmarkinu sem kom ekk fyrr en í uppbótartíma þegar Foden skoraði sitt annað mark og tryggði City sigurinn.
Sunderland hafði betur gegn Bournemouth, 3:2, á útivelli í dag þar sem Amine Adli skoraði fyrsta mark leiksins á 7. mínútu og stuttu seinna var það Tyler Adams sem tvöfaldaði forystu Bournemouth er hann skoraði frá miðju vallarins.
Sunderland var hins vegar ekki tilbúið að játa sig sigrað. Á 30. mínútu jafnaði Enzo Le Fee metin eftir að hann skoraði úr vítaspyrnu og í upphafi seinni hálfleiks jafnaði Bertrand Traore metin.
Brian Bobby var síðan hetja Sunderland er hann skoraði úr frábærum skalla á 70. mínútu leiksins og tryggði Sunderland sigurinn
Sunderland er nú í 4. sæti deildarinnar með 22 stig á meðan Bournemouth situr í 19. sæti með 19 stig.
Brentford hafði betur gegn Burnley, 3:1, þar sem Dean Henderson, fyrrum leikmaður Liverpool, skoraði fyrsta mark leiksins á 70. mínútu úr vítaspyrnu. Burnley jafnaði síðan metin á 85. mínútu þegar Zian Fleming skoraði úr vítaspyrnu en beint í kjölfarið brunaði Brentford í sókn og var það Igor Thiago sem kom Brentford aftur yfir.
Dango Ouattara gulltryggði síðan sigurinn er hann kom boltanum í netið á annarri mínútu uppbótartíma.
Brentford er því 8. sæti deildarinnar með 19 stig á meðan Burnley er enn í fallsæti með 10 stig.