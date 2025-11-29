Maresca: Palmer er kominn aftur

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, sagði í blaðamannafundi á dögunum að stjörnuleikmaðurinn Cole Palmer væri kominn úr meiðslum á blaðamannafundi á dögunum og er líklegt að hann verði með liðinu gegn Arsenal á sunnudaginn.
Palmer hefur síðustu tímabil verið besti leikmaður Chelsea þar sem hann hefur skorað 37 mörk og gefið 19 stoðsendingar frá því hann kom til liðsins árið 2023. Palmer hefur einnig verið mikilvægur hlekkur í enska landsliðinu og skoraði hann eina mark Englands í úrslitaleik Evrópumótsins í knattspyrnu í 2:1 tapi gegn Spáni í fyrra.
Palmer hefur hins vegar aðeins spilað þrjá leiki á þessari leiktíð þar sem hann hefur verið lengi frá vegna meiðsla.
Palmer er kominn aftur og hann er líklega besti leikmaðurinn okkar. Við erum ánægð að hann sé mættur aftur.“
„Nú þurfum við að gefa honum tíma til að verða 100% leikfær.“
Chelsea hefur verið á frábærri siglingu þar sem liðið sigraði Barcelona örugglega, 3:0, á heimavelli og er í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið mun því styrkjast töluvert við endurkomu Palmer.
Chelsea tekur á móti Arsenal á sunnudaginn klukkan 16:30