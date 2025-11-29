Newcastle rústaði Everton – Metið tekið af Foden

Malick Thiaw skoraði tvö mörk og sló met í 4:1-sigri Newcastle gegn Everton í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í kvöld.
Newcastle er í ellefta sæti með átján stig og Everton er einnig með átján stig en í fjórtánda sæti. Tottenham, Newcastle, Manchester United, Liverpool og Everton eru með átján stig í tíunda til fjórtánda sæti.
Thiaw kom Newcastle yfir áður en mínúta var liðin af leiknum og Lewis Miley kom Newcastle í 2:0 á 25. mínútu. Nick Woltemade kom svo boltanum í markið á lokamínútu fyrri hálfleiks og staðan var 3:0 þegar liðin gengu til búningsklefa.
Thiaw skoraði svo fjórða mark Newcastle áður en Kiernan Dewsbury-Hall minnkaði muninn í 4:1 og þannig endaði leikurinn.
Phil Foden náði fyrr í dag að skora á innanvið mínútu þegar hann kom Manchester City yfir gegn Leeds fyrr í dag.
Malick Thiaw skoraði á 52 sekúndum og á núina metið yfir fljótasta mark skorað í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.