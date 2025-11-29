Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 29.11.2025 | 19:39

Newcastle rústaði Everton – Metið tekið af Foden

Malick Thiaw skoraði tvö mörk í kvöld.
Malick Thiaw skoraði tvö mörk í kvöld. AFP/ Darren Staples

Malick Thiaw skoraði tvö mörk og sló met í 4:1-sigri Newcastle gegn Everton í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í kvöld.

Newcastle er í ellefta sæti með átján stig og Everton er einnig með átján stig en í fjórtánda sæti. Tottenham, Newcastle, Manchester United, Liverpool og Everton eru með átján stig í tíunda til fjórtánda sæti.

Thiaw kom Newcastle yfir áður en mínúta var liðin af leiknum og Lewis Miley kom Newcastle í 2:0 á 25. mínútu. Nick Woltemade kom svo boltanum í markið á lokamínútu fyrri hálfleiks og staðan var 3:0 þegar liðin gengu til búningsklefa.

Thiaw skoraði svo fjórða mark Newcastle áður en Kiernan Dewsbury-Hall minnkaði muninn í 4:1 og þannig endaði leikurinn.

Foden átti metið í minna en sólahring

Phil Foden náði fyrr í dag að skora á innanvið mínútu þegar hann kom Manchester City yfir gegn Leeds fyrr í dag.

Malick Thiaw skoraði á 52 sekúndum og á núina metið yfir fljótasta mark skorað í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.

Foden á metið
Frétt af mbl.is

Foden á metið
mbl.is
Fleira áhugavert
Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Rússland veit að NATO er tilbúið Oktavía Hrund fyrsti formaður Pírata Gul viðvörun vegna snjókomu
Fleira áhugavert
Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum Talsvert uppnám eftir að vinsæll kennari var rekinn Forsendur fyrir rekstri fréttastofu að bresta Rússland veit að NATO er tilbúið