Níu breytingar á liði City

Guardiola var ekki skemmt eftir úrslitin fyrr í vikunni og gerir níu breytingar í liði City í dag. AFP/Oli Scarff

Pep Guardiola knattspyrnustjóri Manchester City gerir níu breytingar á liði sínu er liðið mætir Leeds á eftir í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu.

City mátti þola tveggja marka tap á heimavelli þar sem liðinu tókst ekki að koma boltanum í markið. Guardiola hafði þá ákveðið að hvíla helstu byrjunarliðsmenn sína sem reyndist vera mikil mistök.

Í dag eru það aðeins Tijani Reijners og Nico Gonzalez sem halda sæti sínu í byrjunarliði City. Eins og mbl.is hefur greint frá í dag er City í þriðja sæti deildarinnar en þarf nauðsynlega sigur í dag til þess að halda sér ofarlega í deildinni.

Tottenham og City þurfa sigur í dag

City tekur á móti Leeds klukkan 15:00.

