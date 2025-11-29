Tottenham og City þurfa sigur í dag

Manchester City og Tottenham hafa átt erfitt uppdráttar í undanförnum leikjum og er mikilvægt fyrir bæði liðin að sækja sigur í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Manchester City er vissulega í þriðja sæti deildarinnar en hefur misstigið sig í síðustu leikjum þar sem liðið hefur nú tapað tveimur í röð. Síðasti sigurleikur City í deildinni var sannfærandi frammistaða gegn Liverpool en eins og staðan er núna gæti City dottið niður í 9. sætið ef allt fer á versta veg.
Tottenham hefur hins vegar ekki unnið deildarleik síðan í lok nóvember þegar Tottenham hafði betur gegn Everton, 3:0. Síðan þá hefur liðið tapað fjórum leikjum, gert eitt jafntefli og aðeins unnið einn í öllum keppnum.
Ef allt fer á versta veg gæti Tottenham því dottið alla leið niður í 13. sæti deildarinnar en eins og staðan er núna er liðið í 9. sæti deildarinnar með 18 stig.
City tekur á móti Leeds á eftir klukkan 15:00 á meðan Tottenham tekur á móti Fulham klukkan 20:00.