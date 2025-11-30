Billy Bonds er látinn - minnst á leiknum í dag

Einn af þeim stóru í sögu enska knattspyrnufélagsins West Ham, Billy Bonds, er látinn, 79 ára að aldri.
Fjölskylda hans skýrði frá andláti hans í dag.
Bonds lék með West Ham í 21 ár, frá 1967 til 1988 og var fyrirliði liðsins um langt árabil, m.a. þegar West Ham varð bikarmeistari árin 1975 og 1980. Hann ólst þó upp hjá Charlton Athletic og lék þar fyrstu þrjú ár ferilsins.
Bonds er leikjahæstur í sögu West Ham en hann lék 799 mótsleiki fyrir félagið og skoraði 61 mark, þar af eru 663 deildaleikir og 48 mörk. Áður lék hann 95 deildaleiki fyrir Charlton.
Bonds fékk aldrei tækifæri með enska landsliðinu en var í landsliðshópnum af og til á árunum 1977 til 1981. Hann átti að vera í byrjunarliði Englandfs gegn Brasilíu árið 1981 en rifbeinsbrotnaði í árekstri við eigin markvörð nokkrum dögum fyrir leikinn.
Hann var knattspyrnustjóri West Ham frá 1990 til 1994 og kom liðinu tvisvar upp í úrvalsdeildina á þeim tíma.
Bonds verður minnst fyrir leik West Ham og Liverpool sem hefst á London Stadium klukkan 14.05.