Íþróttir | Enski boltinn | 30.11.2025 | 16:31

Chelsea - Arsenal, staðan er 0:0

Wesley Fofana og Gabriel Martinelli eigast við á Stamford Bridge …
Wesley Fofana og Gabriel Martinelli eigast við á Stamford Bridge í dag. AFP/Justin Tallis
mbl.is

Þór Bæring Ólafsson

Chelsea og Arsenal mætast í toppslag í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu á Stamford Bridge í London klukkan 16.30.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Arsenal er á toppi deildarinnar með 29 stig en Chelsea er með 23 stig í þriðja sætinu, tveimur stigum á eftir Manchester City sem komst í annað sætið í gær með sigri á Leeds, 3:2.

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Crystal Palace 1:2 Man. Utd opna
90. mín. Jefferson Lerma (Crystal Palace) fær gult spjald +3. Fyrir brot á Patrick Dorgu.
West Ham 0:2 Liverpool opna
90. mín. Cody Gakpo (Liverpool) skorar +2 0:2 - Gakpo tryggir sigurinn! Joe Gomez með sendingu fyrir á Gakpo sem tekur boltann niður með kasanum og smellir honum í netið.
Ísland 33:19 Úrúgvæ opna
60. mín. Sandra Erlingsdóttir (Ísland) skorar úr víti Upp í skeytin!
Ísland 0:0 Bretland opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Chelsea 0:0 Arsenal opna loka
14. mín. Cristian Mosquera (Arsenal) fær gult spjald Fyrir brot.
