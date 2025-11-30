Frábær endurkoma Manchester United

Manchester United vann 2:1 útisigur á Crystal Palace í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu á Selhurst Park í London.
Með sigrinum fer Manchester United upp í 6. sæti deildarinnar með 21 stig, en Crystal Palace er í 7. sæti með 20 stig.
Leikurinn var líflegur strax frá upphafi. Casemiro fékk dauðafæri strax í byrjun leiks, þegar boltinn féll til hans í teignum en Dean Henderson tókst að verja frábærlega frá honum af stuttu færi.
Jean-Phillippe Mateta átti fyrsta færi Crystal Palace á 8. mínútu. Hann lék þá auðveldlega framhjá Matias De Ligt og inn á vítateig. Hann náði skoti sem fór í hliðarnetið við nærstöngina.
Casemiro átti skalla framhjá markinu á 10. mínútu eftir aukaspyrnu Bruno Fernandes, en svo tóku heimamenn yfir leikinn.
Fyrst átti Adam Wharton skot sem fór beint á Sane Lammens markvörð Manchester United og svo slapp Mateta í geng eftir klaufagang í vörn Manchester United en Frakkanum tókst ekki að hitta markið. Allt gerðist þetta á fyrstu 15 mínútum leiksins.
Japaninn Daichi Kamada átti næsta færi eftir frábæra sókn Crystal Palace á 24. mínútu en skot hans úr vítateignum var laust og Lammens varði nokkuð þægilega.
Heimamenn voru áfram sterkari og eftir rúmlega hálftíma leik fengu þeir vítaspyrnu. Leny Yoro fór þá aftan í Jean-Phillipe Mateta og vítaspyrnan var ekki umflúin. Mateta steig sjálfur á vítapunktinn og skoraði.
VAR skarst hins vegar í leikinn og Mateta þurfti að taka spyrnuna aftur, þar sem metið var að hann hefði snert boltann í tvígang í fyrri spyrnunni.
Mateta skoraði einnig af miklu öryggi í seinna skiptið og kom heimamönnum í 1:0 á 36. mínútu.
Liðsmenn Manchester United voru áfram í vandræðum og gekk illa að skapa sér færi, en Palace-menn voru ávallt hættulegir, sérstaklega þegar þeir unnu boltann og gátu sótt hratt. Luke Shaw bjargaði Manchester United í tvígang með góðum tæklingum á síðustu stundu undir lok fyrri hálfleiks.
Gestirnir frá Manchester byrjuðu svo síðari hálfleikinn af krafti og greinilegt að hálfleiksræða Ruben Amorim virkaði vel.
Manchester United tókst að jafna metin eftir níu mínútna leik í seinni hálfleik. Bruno Fernandes á aukaspyrnu, lyfti boltanum inn á Zirkzee sem skoraði úr mjög þröngri stöðu í fjærhornið framhjá Dean Henderson.
Níu mínútum síðar tók lið Manchester United svo forystuna. Bruno Fernandes tók aukaspyrnuna, rúllaði boltanum til Mason Mount sem smellti knettinum í nærhornið.
Liðsmenn Manchester United voru áfram sterkari aðilinn í síðari hálfleik og Oliver Glasner stjóri Crystal Palace virtist afskaplega ósáttur með frammistöðu sinna manna, skiljanlegt þar sem hans menn voru með tögl og haldir á leiknum í fyrri hálfleik.
Færin urðu fá síðari hluta leiksins. Crystal Palace-menn sóttu nokkuð að marki Manchester United undir lok leiks en tókst ekki að skapa sér afgerandi marktækifæri.
Góður útisigur Manchester United var því staðreynd, eftir kaflaskiptan leik.
|West Ham
|0:2
|Liverpool
|+2 0:2 - Gakpo tryggir sigurinn! Joe Gomez með sendingu fyrir á Gakpo sem tekur boltann niður með kasanum og smellir honum í netið.Cody Gakpo (Liverpool) skorar
|Chelsea
|0:0
|Arsenal
|Marc Cucurella fær spjald fyrir brot á Saka. Veit ekki alveg hvernig þetta endar á Stamford Bridge í dag? Strax komin tvö gul spjöld á fyrstu 11 mínútum leiksins.Marc Cucurella (Chelsea) fær gult spjald