Frank: „Ekki sannir stuðningsmenn“

Thomas Frank stjóri Tottenham var ósáttur með stuðningsmenn síns liðs eftir leik liðsins gegn Fulham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta en Tottenham mátti þola 2:1 tap fyrir Fulham í gærkvöldi.
Stuðningsmenn Tottenham púuðu á markvörð liðsins Guglielmo Vicario eftir að hann gerði sig sekan um slæm mistök sem kostuðu mark.
„Mér líkar það alls ekki að stuðningsmenn okkar hafi baulað á hann eftir mistökin og í nokkur skipti þar á eftir, þegar hann snerti boltann.
Þetta eru ekki sannir stuðningsmenn Tottenham því allir eiga að styðja liðið á vellinum.
„Við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að standa okkur vel. Að púa á okkur eftir leik, það er ekkert vandamál. En á meðan á leik stendur, það er óásættanlegt finnst mér,“ sagði danski stjórinn.
Markvörðurinn gerði sjálfur lítið úr málinu.
„Þetta er hluti af leiknum. Ég er stór strákur. Við getum ekki látið það sem gerist í stúkunni hafa áhrif á okkur.
Stuðningsmennirnir hafa rétt á að tjá skoðun sína. Það er hlutverk okkar leikmanna að halda ró okkar og einbeita okkur að leiknum.
Okkur skortir smá yfirvegun og ró í augnablikinu. Tapið var slæmt og erfitt að sætta sig við það,“ sagði Vicario.