Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 30.11.2025 | 16:02

Langþráður útisigur Liverpool

mbl.is

Jökull Þorkelsson

[email protected]

Liverpool vann langþráðan útisigur í ensku úrvalsdeildinni á móti West Ham, 2:0, í 13. umferðinni á London Stadium í ensku höfuðborginni í dag. 

Þetta var fyrsti útisigur Liverpool í deildinni síðan 14. september en liðið er komið í áttunda sæti með 21 stig eftir sigurinn en West Ham er í 17. sæti með ellefu. 

Alexander Isak kom Liverpool yfir á 60. mínútu leiksins með sínu fyrsta marki í deildinni fyrir liðið. Þá fékk hann boltann frá Cody Gakpo og smellti honum inn hjá nærstönginni, alvöru afgreiðsla, 1:0. 

Alexander Isak fagnar marki sínu ásamt Ibrahima Konaté.
Alexander Isak fagnar marki sínu ásamt Ibrahima Konaté. AFP/Ben Stansall

Lucas Paquetá í liði West Ham gerðist sekur um alvöru fávitaskap á 84. mínútu leiksins en þá fékk hann fyrst gult spjald fyrir mótmæli. Hann var mjög svekktur út í Darren England dómara og las honum pistilinn. England sá ekki annað í stöðunni en að gefa honum aftur gult spjald og þar með rautt. Því voru West Ham-menn manni færri út leikinn. 

Lucas Paquetá rekinn af velli.
Lucas Paquetá rekinn af velli. AFP/Ben Stansall

Cody Gakpo innsiglaði síðan sigur Liverpool-manna undir blálok leiks þegar hann tók boltann niður með kassanum og skoraði eftir sendingu frá Joe Gomez. 

Liverpool fær Sunderland í heimsókn á Anfield næsta miðvikudagskvöld en degi síðar heimsækir West Ham Manchester United. 

Alphonso Areola ver skot Alexanders Isaks.
Alphonso Areola ver skot Alexanders Isaks. AFP/Ben Stansall
Aaron Wan-Bissaka úr West Ham í baráttunni við Cody Gakpo.
Aaron Wan-Bissaka úr West Ham í baráttunni við Cody Gakpo. AFP/Ben Stansall



Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Crystal Palace 1:2 Man. Utd opna
90. mín. Jefferson Lerma (Crystal Palace) fær gult spjald +3. Fyrir brot á Patrick Dorgu.
Ísland 33:19 Úrúgvæ opna
60. mín. Sandra Erlingsdóttir (Ísland) skorar úr víti Upp í skeytin!
Chelsea 0:0 Arsenal opna
Engir atburðir skráðir enn
Ísland 0:0 Bretland opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

West Ham 0:2 Liverpool opna loka
90. mín. Cody Gakpo (Liverpool) skorar +2 0:2 - Gakpo tryggir sigurinn! Joe Gomez með sendingu fyrir á Gakpo sem tekur boltann niður með kasanum og smellir honum í netið.
mbl.is
Fleira áhugavert
Brúar bil fyrir fólk inn á markaðinn Mikill áhugi að utan á sólmyrkvahátíð Hlakkar til að fara „varlega og vandlega“ með embættið Björguðu ferðamönnum sem voru fastir
Fleira áhugavert
„Tilefnislaus árás á venesúelsku þjóðina“ Sýn reynir á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu 600 þúsund krónum ríkari eftir ferð í Silfurskálann Viljiði mjólk og kleinur?