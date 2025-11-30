Langþráður útisigur Liverpool

Liverpool vann langþráðan útisigur í ensku úrvalsdeildinni á móti West Ham, 2:0, í 13. umferðinni á London Stadium í ensku höfuðborginni í dag.
Þetta var fyrsti útisigur Liverpool í deildinni síðan 14. september en liðið er komið í áttunda sæti með 21 stig eftir sigurinn en West Ham er í 17. sæti með ellefu.
Alexander Isak kom Liverpool yfir á 60. mínútu leiksins með sínu fyrsta marki í deildinni fyrir liðið. Þá fékk hann boltann frá Cody Gakpo og smellti honum inn hjá nærstönginni, alvöru afgreiðsla, 1:0.
Lucas Paquetá í liði West Ham gerðist sekur um alvöru fávitaskap á 84. mínútu leiksins en þá fékk hann fyrst gult spjald fyrir mótmæli. Hann var mjög svekktur út í Darren England dómara og las honum pistilinn. England sá ekki annað í stöðunni en að gefa honum aftur gult spjald og þar með rautt. Því voru West Ham-menn manni færri út leikinn.
Cody Gakpo innsiglaði síðan sigur Liverpool-manna undir blálok leiks þegar hann tók boltann niður með kassanum og skoraði eftir sendingu frá Joe Gomez.
Liverpool fær Sunderland í heimsókn á Anfield næsta miðvikudagskvöld en degi síðar heimsækir West Ham Manchester United.
|Crystal Palace
|1:2
|Man. Utd
|+3. Fyrir brot á Patrick Dorgu.Jefferson Lerma (Crystal Palace) fær gult spjald