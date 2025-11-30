Slot: „Mikill léttir“

Arne Slot knattspyrnustjóra Liverpool var skiljanlega létt eftir 2:0 útisigur Liverpool á West Ham í dag í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Hollendingurinn hefur verið undir mikilli pressu eftir dapurt gengi Liverpool að undanförnu.
„Þetta er klárlega léttir, eftir að hafa tapað svona mörgum leikjum í röð. Það var gríðarlega mikilvægt að ná sigri í dag.
Við fengum varla á okkur færi og okkur tókst að skapa ágætis færi. Við höfum gefið of mörg færi á okkur í mörgum öðrum leikjum, en ekki í dag,“ sagði Hollendingurinn að leik loknum.
„Við spiluðum þann leik sem við ætluðum okkur og það hjálpar til að við vorum ekki lentir 1:0 undir eftir fimm mínútur. Þessi sigur skiptir leikmenn mína og stuðningsmenn okkar miklu máli.
Stuðningsmennirnir ferðuðust langa vegalengd til að sjá lið sem hefur verið að standa sig illa.
Næst mætum við Sunderland á miðvikudag, þannig að dagskráin er þétt. Sigurinn er gott skref fyrir okkur og einnig mikilvægt að við héldum hreinu,“ sagði Arne Slot.
Alexander Isak skoraði fyrsta deildarmark sitt fyrir Liverpool í dag eftir klukkutíma leik. Hann var svo tekinn af leikvelli átta mínútum síðar.
„Ég ætlaði ekki að gefa honum margar mínútur í viðbót á vellinum, þannig það var mjög dýrmætt fyrir hann að skora,“ sagði Arne Slot.