„Þetta drap félagið“

Julian Dicks fyrrverandi varnarmaður West Ham í ensku úrvalsdeildinni segist enn vera brjálaður yfir ákvörðun félagsins að skipta um völl. West Ham spilar nú á London Stadium og hefur gert það frá 2016, en spilaði á Upton Park frá 1904 til 2016 eða í 112 ár.
Í viðtali við The Telegraph segir hann:
„Ég á svo margar minningar frá Upton Park. Ég veit að þarna eru íbúðir núna og fólk hugsar eflaust. „Hann er kolruglaður“ en ég sakna vallarins mikið.
Að yfirgefa Upton Park drap félagið, þannig líður mér. Ég hugsa um þetta daglega, þegar ég geng um svæðið þar sem völlurinn var,“ segir Dicks.
„Félagið sagðist ætla að fara í meistaradeildina en er ljósárum frá því í dag. Þeir voru með góðan stjóra, David Moyes, sem vann bikar í fyrsta skipti í 50 ár og þeir losuðu sig við hann.
Grasið er ekki alltaf grænna hinumegin, Moyes skilaði liðinu alltaf í efri hluta deildarinnar og vann Evrópubikar. Núna eru þeir búnir að hafa þrjá stjóra síðan hann fór.“
Dicks lék 10 leiktíðir með West Ham og er afar vinsæll meðal stuðningsmanna.
„Ef félagið væri á Upton Park, þá myndi ég mæta en mun ég mæta á nýja völlinn? Nei.
Félagið hefur boðið mér að vera sendiherra en ég hef neitað því. Stuðningsmennirnir vita hvað mér finnst um þá og ég átti frábæran feril hjá West Ham en ég vil ekki vera hluti af því sem er í gangi núna,“ sagði Julian Dicks.