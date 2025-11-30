Tíu Chelsea-menn héldu jöfnu gegn Arsenal

Chelsea og Arsenal skildu jöfn, 1:1, í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu sem fram fór á Stamford Bridge í London í dag.
Arsenal er þá með 30 stig á toppnum, Manchester City er með 25 stig og Chelsea og Aston Villa í öðru til fjórða sæti.
Moises Caiedo miðjumaður Chelsea fékk rauða spjaldið á 38. mínútu en samt komst Chelsea yfir á 48. mínútu með marki frá Trevoh Chalobah.
Mikel Merino jafnaði fyrir Arsenal á 59. mínútu og þar við sat.
Þessi leikur byrjaði með látum en það var greinilegt að bæði lið ætluðu sér að vinna baráttuna á miðjunni og létu finna vel fyrir sér. Eftir aðeins 14 mínútur hafði Anthony Taylor, dómari leiksins, gefið þremur leikmönnum gula spjaldið fyrir brot.
Sóknarlega var lítið að gerast hjá liðunum en það var helst hinn 18 ára gamli Estêvão, leikmaður Chelsea, sem var líklegur. Átti meðal annars tvær tilraunir um miðjan hálfleikinn sem báðar fóru reyndar yfir mark Arsenal. Stuttu áður hafði Pedro Neto fengið góða sendingu frá Estêvão en Damian Rice náði að komast fyrir skot hans á síðustu stundu.
Leikurinn breyttist svo á 38. mínútu leiksins þegar Moisés Caicedo fékk að líta rauða spjaldið fyrir brot á Mikel Merino en upphaflega fékk Caicedo að líta gula sjaldið en eftir að hafa skoðað atvikið aftur í skjánum ákvað Anthony Taylor að breyta gula spjaldinu í rautt spjald.
Fyrir þetta rauða spjald hafði Chelsea verið sterkari aðilinn í leiknum en manni færri fór meiri áhersla á það að verjast en að sækja. Besta færi Arsenal í fyrri hálfleik fékk Gabriel Martinelli í uppbótartíma en Robert Sanchez varði vel frá honum.
Seinni hálfleikurinn byrjaði með látum. Chelsea fékk aukaspyrnu eftir nokkrar sékundur og sendu boltann inn á teig þar sem Joao Pedro átti góðan skalla á markið en David Raya varði vel frá honum í horn. Reece James, besti leikmaður Chelsea í leiknum, tók hornspyrnuna og hitti beint á kollinn á Trevoh Chalobah sem sneiddi boltann í netið og kom Chelsea í 1:0.
Það tók Arsenal ekki langan tíma að jafna metin en á 59. mínútu leiksins átti Bukayo Saka flottan sprett upp hægri kantinn og kom með góða sendingu fyrir markið þar sem Mikel Merino var réttum maður á réttum stað og skallaði boltann í netið og staðan orðin 1:1.
Þrátt fyrir að vera mun meira með boltann eftir þetta mark náðu leikmenn Arsenal ekki að skapa sér mörg marktækifæri þar sem heimamenn vörðust virkilega vel. Leikmenn Chelsea fengu samt nokkra möguleika til að skora í seinni hálfleik en nýttu sínar skyndisóknir ekki nægilega vel. Lokatölur á Stamford Bridge voru því 1:1. Það er því áfran sex stiga munur á liðunum í ensku úrvalsdeildinni.
Það er stutt í næsta leik hjá þessum liðum en heil umferð verður leikin í ensku úrvalsdeildinni í vikunni. Arsenal á heimaleik gegn Brentford á miðvikudaginn og á sama tíma mætir Chelsea liði Leeds á Elland Road.
