Villa þriðja og Brighton fimmta

Aston Villa er komið í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eftir heimasigur á botnliði Wolves í dag, 1:0.
Boubacar Kamara skoraði sigurmark Aston Villa á 67. mínútu en Villa er þá komið með 24 stig og fór upp fyrir Chelsea og Sunderland. Fyrir ofan eru Arsenal með 29 stig og Manchester City með 25 en Chelsea og Arsenal mætast á eftir á Stamford Bridge.
Wolves situr hins vegar áfram eitt og yfirgefið á botni deildarinnar með aðeins 2 stig.
Brighton er komið í fimmta sætið með 22 stig eftir útisigur gegn Nottingham Forest, 2:0. Maxim De Cuyper skoraði fyrra markið í uppbótartíma fyrri hálfleiks og Stefanos Tzimas innsiglaði sigurinn með marki á 89. mínútu.
Forest er áfram með 12 stig, einu stigi fyrir ofan fallsætin.