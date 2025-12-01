Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.12.2025 | 15:58 | Uppfært 19:40

Arsenal sektað um rúmlega fjórar milljónir króna

Mikel Merino fagnar marki sínu gegn Chelsea í gær.
Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Arsenal þurfa að greiða 25.000 punda sekt eftir leik liðsins gegn Chelsea í stórleik 13. umferðar úrvalsdeildarinnar sem fram fór á Stamford Bridge í Lundúnum í gær.

Það samsvarar rúmlega 4,2 milljónum íslenskra króna en leiknum lauk með jafntefli, 1:1, en Chelsea lék manni færri frá 38. mínútu eftir að Moisés Caicedo fékk að líta rauða spjladið fyrir ljótt brot.

Ástæðan fyrir því að Arsenal þarf að borga rúmlega 4,2 milljónir íslenskra króna í sekt er sú að liðið fékk samtals sex gul spjöld í leiknum.

Þrátt fyrir jafnteflið er Arsenal áfram í efsta sæti deildarinnar með 30 stig, fimm stigum meira en Manchester City sem er í öðru sætinu.

