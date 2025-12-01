Getum verið stoltir

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, segir að sínir menn geti verið stoltir af jafnteflinu, 1:1, gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Chelsea var á heimavelli sínum, Stamford Bridge, en missti Moises Caicedo af velli á 38. mínútu með rautt spjald.
Samt komst liðið yfir í byrjun síðari hálfleiks með marki frá Trevoh Chalobah en Mikel Merino jafnaði fljótlega fyrir Arsenal og þar við sat.
"Við sýndum að við erum á réttri leið. Frammistaðan var frábær. Við vorum miklu betri á meðan jafnt var í liðunum. Það var erfitt að vera manni færri en við leystum það frábærlega,“ sagði Ítalinn við Sky Sports.
Spurður hvort Chelsea sé tilbúið til að slást við Arsenal og Manchester City um meistaratitilinn í vetur sagði Maresca:
"Ég tel að við séum betri en í fyrra, við erum nær toppnum. Sjáum til hvar við stöndum í febrúar og mars og þá metum við hversu hátt við stefnum.“