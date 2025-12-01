Heiðursforsetinn gagnrýndi Slot harðlega

Uli Hoeness, heiðursforesti þýska knattspyrnufélagsins Bayern München, sparaði ekki stóru orðin þegar hann gagnrýndi Arne Slot, knattspyrnustjóra Liverpool, á dögunum.
Hoeness, sem er 73 ára gamall, er óhress með meðferðina sem Florian Wirtz, sóknarmaður Liverpool, hefur fengið á Anfield.
Hann sakaði Arne Slot meðal annars um að svíkja loforð sem hann gaf leikmanninum þegar hann ákvað að ganga til liðs við Liverpool en hann valdi Englandsmeistarana fram yfir Bayern München í sumar.
„Slot lofaði Wirtz því að hann ætlaði að byggja liðið í kringum hann og að hann myndi spila sem sóknartengiliður,“ sagði Hoeness í samtali við þýska miðilinn Bild.
„Hann hefur svikið þessi loforð og allt sem hann sagði virðist vera tómt bull. Liverpool-liðið er ekki byggt í kringum Wirtz.
Ég vorkenni honum mikið. Hann var allt í öllu hjá Leverkusen. Hjá Liverpool snertir hann boltann fimm sinnum í hverjum hálfleik og ef hann tapar boltanum tvisvar er hann gagnrýndur og fær lélega einkunn,“ bætti Hoeness við.