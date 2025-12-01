Íhuga að kaupa skotmark Liverpool í janúar

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester City íhuga það alvarlega að leggja fram tilboð í ganverska sóknarmanninn Antoine Semenyo.
Það er The Times sem greinir frá þessu en Semenyo, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni.
Hann hefur verið sterklega orðaður við Englandsmeistara Liverpool undanfarnar vikur en Semenyo hefur skorað sex mörk og lagt upp önnur þrjú í tólf leikjum í úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Sóknarmaðurinn er með klásúlu í samningi sínum sem gerir honum kleift að yfirgefa Bournemouth í janúar fyrir 65 milljónir punda.
Klásúlan lækkar umtalsvert næsta sumar eða um tæplega 10 milljónir punda og hafa enskir miðlar áður greint frá því að forráðamenn Liverpool hafi verið spenntari fyrir því að kaupa sóknarmanninn næsta sumar, frekar en í janúar.