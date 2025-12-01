Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 1.12.2025 | 15:10

Liverpool horfir til Real Madrid

Eduardo Camavinga.
Eduardo Camavinga. AFP/Jose Jordan

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Liverpool hafa áhuga á franska miðjumanninum Eduardo Camavinga.

Það er vefmiðillinn Caught Offside sem greinir frá þessu en Camavinga, sem er 23 ára gamall, er samningsbundinn Real Madrid á Spáni.

Enska félagið lagði einnig fram tilboð í miðjumanninn 2021 en hann ákvað þá að ganga til liðs við Real Madrid frá Rennes í Frakklandi.

Liverpool er tilbúið að borga tæplega 53 milljónir punda fyrir miðjumanninn sem hefur aðeins byrjað þrjá leiki í spænsku 1. deildinni á tímabilinu.

Camavinga á að baki 194 leiki fyrir Real Madrid í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað fimm mörk og lagt upp önnur ellefu til viðbótar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Undirbúningsframkvæmdir gætu hafist næsta vor Hinn látni var um fertugt Bjóst við meiri fagmennsku Sendingum fjölgar og kaupæðið stendur yfir lengur
Fleira áhugavert
Kviknaði í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli Orkuöryggi gæti staðið tæpt Bifreiðakaup aukist um 535% Reikna með lægra rafmagnsverði
Loka