Liverpool horfir til Real Madrid

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Liverpool hafa áhuga á franska miðjumanninum Eduardo Camavinga.
Það er vefmiðillinn Caught Offside sem greinir frá þessu en Camavinga, sem er 23 ára gamall, er samningsbundinn Real Madrid á Spáni.
Enska félagið lagði einnig fram tilboð í miðjumanninn 2021 en hann ákvað þá að ganga til liðs við Real Madrid frá Rennes í Frakklandi.
Liverpool er tilbúið að borga tæplega 53 milljónir punda fyrir miðjumanninn sem hefur aðeins byrjað þrjá leiki í spænsku 1. deildinni á tímabilinu.
Camavinga á að baki 194 leiki fyrir Real Madrid í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað fimm mörk og lagt upp önnur ellefu til viðbótar.