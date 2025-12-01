Mætti í tvær mínútur

Pep Guardiola knattspyrnustjóri Manchester City setti líklega met núna í hádeginu þegar hann hvarf af fréttamannafundi sínum eftir aðeins tvær mínútur.
Hann svaraði öllum spurningum sem lagðar voru fyrir hann með örstuttum setningum eða aðeins með já eða nei. Stóð síðan upp og hvarf á braut og skildi fréttamennina eftir með spurningarmerki í augum.
Hann var spurður hvort Rodri yrði með liðinu gegn Fulham annað kvöld. Svarið var: Nei.
Spurður hvort Rodri yrði tilbúinn um næstu helgi svaraði hann: Ég veit það ekki.
Spurður hvort hann hefði áhyggjur af spjaldasöfnun markvarðarins Gianluigi Donnarumma svaraði Pep: "Ég hef áhyggjur af mörgu. Þannig er það."
Lengsta svarið var um mótherjana í Fulham: „Marco er búinn að vera þarna í mörg ár og þetta eru alltaf erfiðir leikir. Þeir eru frábærlega skipulagðir. Mér finnst þeir verða betri með boltann með hverju árinu. Mjög erfiðir, ég sá leikina gegn Chelsea, Arsenal og Sunderland. Það er alltaf erfitt að brjóta þá niður. Það hefur alltaf verið þannig á þessum fallega velli í London."
Liðin mætast á Craven Cottage í London annað kvöld.